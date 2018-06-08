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SAÚDE

Sudeste corre risco de epidemia de chikungunya

O alerta é do professor Fernando Rosado Spilki, vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Virologia

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 12:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jun 2018 às 12:40
Um alerta divulgado esta semana pela Sociedade Brasileira de Virologia aponta para um alto risco de epidemia de chikungunya ao longo dos próximos dois anos, com as áreas mais afetadas sendo o Nordeste e a faixa litorânea na região Sudeste.
Os motivos? De acordo com professor Fernando Rosado Spilki, vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV) e professor de Medicina da Universidade Feevale, entre as situações que levam a esse cenário estão o fato de que boa parte da população ainda não teve o contato com o vírus do Aedes e os índices de infestação continuam altos no país.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Fernando Rosado Spilki - 08-06-18

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