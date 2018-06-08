Sudeste corre risco de epidemia de chikungunya

Um alerta divulgado esta semana pela Sociedade Brasileira de Virologia aponta para um alto risco de epidemia de chikungunya ao longo dos próximos dois anos, com as áreas mais afetadas sendo o Nordeste e a faixa litorânea na região Sudeste.

Os motivos? De acordo com professor Fernando Rosado Spilki, vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV) e professor de Medicina da Universidade Feevale, entre as situações que levam a esse cenário estão o fato de que boa parte da população ainda não teve o contato com o vírus do Aedes e os índices de infestação continuam altos no país.