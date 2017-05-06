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ENTREVISTA

Substância da "pílula do exercício" pode revolucionar queima de gordura

'Pílula do exercício' queima gordura sem atividade física

Publicado em 06 de Maio de 2017 às 13:34

Publicado em 

06 mai 2017 às 13:34
Maratonistas, ciclistas e outros atletas de provas de resistência frequentemente relatam a sensação de “bater na parede”, atingindo um nível de exaustão no qual é impossível continuar a competir. O treinamento regular, no entanto, pode afastar esta “parede” cada vez mais para “longe” ao promover alterações na forma como o organismo consome energia, como aumentar a queima de gordura. E agora uma simples pílula promete fazer isso sem que eles precisem dar um passo ou pedalada. Mas mais do que melhorar a resistência de atletas, e talvez criar uma nova preocupação para as autoridades antidoping, os cientistas esperam com isso trazer ao alcance de idosos, obesos mórbidos ou pessoas com problemas graves de saúde ou mobilidade limitada pelo menos alguns dos benefícios da atividade física. 
Em entrevista ao programa CBN Vitória, o endocrinologista Pedro Assed explica que a aplicação ainda depende de pesquisas e que pode haver um longo tempo até a finalização de um medicamento para produção em escala industrial. Ouça os detalhes:
Entrevista -Fabio Botacin - Dr. Pedro Assed - 06-05-2017.mp3

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