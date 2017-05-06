Substância da "pílula do exercício" pode revolucionar queima de gordura

Maratonistas, ciclistas e outros atletas de provas de resistência frequentemente relatam a sensação de “bater na parede”, atingindo um nível de exaustão no qual é impossível continuar a competir. O treinamento regular, no entanto, pode afastar esta “parede” cada vez mais para “longe” ao promover alterações na forma como o organismo consome energia, como aumentar a queima de gordura. E agora uma simples pílula promete fazer isso sem que eles precisem dar um passo ou pedalada. Mas mais do que melhorar a resistência de atletas, e talvez criar uma nova preocupação para as autoridades antidoping, os cientistas esperam com isso trazer ao alcance de idosos, obesos mórbidos ou pessoas com problemas graves de saúde ou mobilidade limitada pelo menos alguns dos benefícios da atividade física.