Subsecretário faz balanço da atuação da Força Nacional em Cariacica

Há cinco meses, Cariacica recebe o projeto-piloto “Em frente, Brasil”, do Governo Federal. Nesta terça (11) nós recebemos o subsecretário da Secretaria Estadual de Segurança Pública e coordenador estadual do Em Frente Brasil, Guilherme Pacífico. Ele fará um balanço desse período de atuação da equipe de 100 agentes se segurança que estão atuando na cidade. A permanência da equipe foi renovada por seis meses, seguindo até junho desta ano. Confira!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Guilherme Pacífico - 11-02-20

A vinda da Força Nacional para Cariacica faz parte da implantação do Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Governo Federal, com o objetivo de reduzir índices de homicídio. A indicação do município levou em consideração as taxas de homicídios entre os anos de 2015 a 2017.

Os trabalhos da Força Nacional acontecem em conjunto com agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O grupo chegou ao estado com 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas. O programa realizado em Cariacica também foi implementado nas cidades de Ananindeua (PA), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).

Chegada de grupo para patrulhamento: 30 de agosto de 2019

- 16 bairros escolhidos no primeiros planejamento: Flexal I, Flexal II, Graúna, Padre Gabriel, Alzira Ramos, Castelo Branco, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Rio Marinho, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha, Bandeirantes, Bela Aurora, Maracanã, Vista Mar e Vila Isabel.