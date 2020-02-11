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SEGURANÇA

Subsecretário faz balanço da atuação da Força Nacional em Cariacica

A permanência da equipe foi renovada por seis meses, seguindo até junho desta ano

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 13:59

Publicado em 

11 fev 2020 às 13:59
Há cinco meses, Cariacica recebe o projeto-piloto “Em frente, Brasil”, do Governo Federal. Nesta terça (11) nós recebemos o subsecretário da Secretaria Estadual de Segurança Pública e coordenador estadual do Em Frente Brasil, Guilherme Pacífico. Ele fará um balanço desse período de atuação da equipe de 100 agentes se segurança que estão atuando na cidade. A permanência da equipe foi renovada por seis meses, seguindo até junho desta ano. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Guilherme Pacífico - 11-02-20
A vinda da Força Nacional para Cariacica faz parte da implantação do Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Governo Federal, com o objetivo de reduzir índices de homicídio. A indicação do município levou em consideração as taxas de homicídios entre os anos de 2015 a 2017.
Os trabalhos da Força Nacional acontecem em conjunto com agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O grupo chegou ao estado com 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas. O programa realizado em Cariacica também foi implementado nas cidades de Ananindeua (PA), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).
Chegada de grupo para patrulhamento: 30 de agosto de 2019
- 16 bairros escolhidos no primeiros planejamento: Flexal I, Flexal II, Graúna, Padre Gabriel, Alzira Ramos, Castelo Branco, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Rio Marinho, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha, Bandeirantes, Bela Aurora, Maracanã, Vista Mar e Vila Isabel.
- 12 novos bairros incluídos: Cariacica Sede, Prolar, Aparecida, Porto de Santana, Porto Novo, Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde, Mucuri, Campo Grande e Vila Capixaba.

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