"Suá, a praia que sumiu": documentário conta a história do bairro capixaba

Vitória recebeu neste mês de abril a pré-estreia do documentário "Suá, a praia que sumiu". O documentário resgata a história da Praia do Suá, aterrada nos anos 1970. A direção é da pesquisadora Thais Helena Leite, entrevistada do CBN Vitória.

O filme explora as transformações causadas pelo aterro e os impactos na identidade local. São utilizados registros históricos e relatos de moradores. A produção foi viabilizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), através do edital de Produção Audiovisual por meio da Secretaria da Cultura (Secult).