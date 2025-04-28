Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Suá, a praia que sumiu": documentário conta a história do bairro capixaba
Vitória

"Suá, a praia que sumiu": documentário conta a história do bairro capixaba

Ouça detalhes na entrevista com a responsável pelo filme, Thais Helena Leite

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 abr 2025 às 10:37
Hospital São Pedro Praia do Suá
Hospital São Pedro Praia do Suá Crédito: Coleção Paulo Bonino
Vitória recebeu neste mês de abril a pré-estreia do documentário "Suá, a praia que sumiu". O documentário resgata a história da Praia do Suá, aterrada nos anos 1970. A direção é da pesquisadora Thais Helena Leite, entrevistada do CBN Vitória.
O filme explora as transformações causadas pelo aterro e os impactos na identidade local. São utilizados registros históricos e relatos de moradores. A produção foi viabilizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), através do edital de Produção Audiovisual por meio da Secretaria da Cultura (Secult).
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - THAIS HELENA - 28-04-25.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados