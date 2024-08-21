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Justiça, Cidadania e Segurança

STJ nega pedido de liberdade para ex-juiz alvo de operação do MPES

A Corte também não concedeu liminares para outros dois empresários envolvidos na mesma investigação

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 12:00

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

21 ago 2024 às 12:00
Justiça
Justiça, juiz, direito, advogado, martelo, livro Crédito: Pixabay
Foi negado o pedido de liberdade (habeas corpus) para o ex-juiz Bruno Fritoli Almeida. A decisão de não conceder a liminar foi do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A corte também não aceitou pedido semelhante para o empresário Veldir José Xavier, que também está detido; e o do empresário Luam Fernando Giuberti Marques, para que fosse retirada a tornozeleira. Os três foram alvo da Operação Follow the Money, realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e que investiga um suposto esquema criminoso que envolveria ações judiciais simuladas e acordos fraudulentos que resultaram no saque irregular de heranças. Nos argumentos ao STJ, o advogado Rafael Lima, que faz a defesa do ex-magistrado, argumentou que o decreto prisional é “carente de contemporaneidade e de fundamentação idônea”, e ainda que ele foi embasado “apenas em testemunho indireto e em motivação genérica”. Foi solicitado a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Mas o ministro relator, Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão do último dia 16, indeferiu o pedido. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 21-08-24.mp3

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