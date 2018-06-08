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STJ admite possibilidade de retenção de CNH de devedores

O Tribunal decidiu que a retenção de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte pode ser feita, mas apenas em casos específicos.

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 18:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 jun 2018 às 18:24
Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a devolução do passaporte de um devedor que a Justiça havia retido como forma de pressão para o pagamento de uma dívida. A sanção, que havia sido definida em maio do ano passado pela 3ª vara cível da comarca de Sumaré, foi negada, por o STJ considerar que feria o direito de ir e vir. No entanto, o Tribunal decidiu que a retenção de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte pode ser feita, mas apenas em casos específicos. 
Na explicação do professor de Direito Constitucional, Cláudio Colnago, esse tipo de situação remete aos chamados casos de proporcionalidade e é necessária cautel ao se analisar os casos. “Se a pessoa tem dívida com automóveis, ficaria retida a CNH, ou se tem dívidas com o condomínio, ficaria proibido de usar o espaço de lazer. Agora, se não existe relação entre o débito que está sendo o cobrado com o direito de ir e vir, esta decisão não deveria ocorrer”, explica. Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do CBN Cotidiano!
Entrevista - Fabio Botacin - Claudio Colnago - 08-06-18.mp3

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