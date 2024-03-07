STF é notificado sobre decisão da Assembleia de revogar prisão de Capitão Assumção

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, após deliberação em plenário sobre a revogação da prisão do deputado estadual Capitão Assumção (PL), publicou, em edição extra do Diário Oficial, a resolução que suspende os efeitos da detençãosta e enviou o texto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, para que Assumção seja solto, falta o ministro emitir uma nova ordem, o que deve ocorrer, segundo ele, até o final desta semana. Até lá, o parlamentar seguirá detido em uma cela no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória. O parlamentar foi preso preventivamente, no último dia 28, a mando de Moraes, após descumprir medida cautelar imposta pelo próprio ministro. Desde dezembro de 2022, o deputado tinha que usar tornozeleira eletrônica e estava proibido de fazer publicações em redes sociais.