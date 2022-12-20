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Política

STF declara orçamento secreto inconstitucional; especialista analisa decisão

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado e professor universitário, Paulo Vitor Saiter, fala sobre o assunto

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 17:28

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

20 dez 2022 às 17:28
Orçamento Secreto
Orçamento Secreto Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na segunda-feira (19), por 6 votos a 5, considerar inconstitucional o chamado "orçamento secreto". "Orçamento secreto" é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do Orçamento. Essas emendas não têm critérios claros ou transparência e passaram a ser questionadas no STF. Em meio ao julgamento sobre o tema no STF, o Congresso chegou a aprovar, na semana passada, um novo conjunto de regras para as emendas. As regras definiram os montantes a serem distribuídos, mas sem estabelecer os critérios para a distribuição. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado e professor universitário, Paulo Vitor Saiter, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Paulo Vitor Saiter - 20-12-22

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