STF declara orçamento secreto inconstitucional; especialista analisa decisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na segunda-feira (19), por 6 votos a 5, considerar inconstitucional o chamado "orçamento secreto". "Orçamento secreto" é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do Orçamento. Essas emendas não têm critérios claros ou transparência e passaram a ser questionadas no STF. Em meio ao julgamento sobre o tema no STF, o Congresso chegou a aprovar, na semana passada, um novo conjunto de regras para as emendas. As regras definiram os montantes a serem distribuídos, mas sem estabelecer os critérios para a distribuição. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado e professor universitário, Paulo Vitor Saiter, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!