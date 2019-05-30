STF confirma proibição de trabalho insalubre de gestantes e lactantes

O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou nesta semana, num placar de 10 a 1, o trecho da reforma trabalhista que admitia a possibilidade de grávidas e lactantes serem submetidas a atividades insalubres. Na explicação do Advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer, a decisão traz maior proteção da mulher grávida ou lactante. Ele destaca que antes as trabalhadoras nessas condições deveriam apresentar um atestado de saúde emitido por médico de confiança da recomendando o afastamento durante a gestação e a lactação. Isso, por sua vez, por algumas interpretações, deixaria a profissional coagida e em situação desconfortável junto ao empregador. Confira!