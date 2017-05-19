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STF abre inquérito para investigar acusações contra Michel Temer

O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Com a decisão de Fachin, Temer passa formalmente à condição de investigado na Operação Lava Jato

Publicado em 19 de Maio de 2017 às 18:50

Publicado em 

19 mai 2017 às 18:50
O Ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer. O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Com a decisão de Fachin, Temer passa formalmente à condição de investigado na Operação Lava Jato. Confira uma análise da situação com o entrevistado Adriano Sant’Ana Pedra, doutor em direito constitucional.
Entrevista - Fabio Botacin - Adriano Pedra - 19-05-17.mp3

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