STF abre inquérito para investigar acusações contra Michel Temer

O Ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer. O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Com a decisão de Fachin, Temer passa formalmente à condição de investigado na Operação Lava Jato. Confira uma análise da situação com o entrevistado Adriano Sant’Ana Pedra, doutor em direito constitucional.