Startup do ES vence competição com quase mil empresas no Web Summit Rio

A startup capixaba Jade Autism foi a grande vencedora do Pitch da primeira edição do Web Summit Rio. O fundador Ronaldo Cohin recebeu o prêmio depois de concorrer com quase mil startups presentes no evento. Com foco na educação inclusiva, o software da empresa oferece suporte a crianças e adolescentes com autismo. A solução permite que escolas e professores ofereçam uma abordagem individualizada para cada aluno. Nesta edição, foram selecionadas 42 das 974 startups expositoras. Oito empresas se enfrentaram na semifinal até que três finalistas fossem escolhidas para a final.

Ronaldo desenvolveu o programa ao lado da cofundadora da empresa, Joice Andrade, na Universidade de Vila Velha (UVV). Ele foi músico de rock em turnê por longos anos antes de voltar à faculdade para estudar computação. Seu filho foi diagnosticada com autismo enquanto ele estudava, o que ensejou a escrever sua dissertação sobre sua condição. O aplicativo Jade Autism foi criado em 2018 e já é usado por 160 mil crianças em todo o mundo. Ronaldo avalia que a startup tem grande potencial de expansão, já que 380 milhões de crianças em todo o mundo têm deficiências cognitivas, e US$ 16 bilhões são gastos anualmente em tecnologia de assistência. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha o assunto. Ouça a conversa completa!