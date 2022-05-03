'Stalking': quando a perseguição na internet se torna crime

Quando "stalkear" uma pessoa nas redes sociais configura crime de perseguição? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado Halley Medeiros Mendes, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais e professor universitário, explicou quais são os limites impostos pela lei, que completou um ano em abril deste ano. O advogado também alertou para o crime de injúria no compartilhamento de imagens nas redes sociais.