Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fique atento!

'Stalking': quando a perseguição na internet se torna crime

O entrevistado é o advogado e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, Halley Medeiros Mendes

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:52

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

03 mai 2022 às 18:52
Internet, computador
Internet, computador Crédito: Pixabay
Quando "stalkear" uma pessoa nas redes sociais configura crime de perseguição? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado Halley Medeiros Mendes, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais e professor universitário, explicou quais são os limites impostos pela lei, que completou um ano em abril deste ano. O advogado também alertou para o crime de injúria no compartilhamento de imagens nas redes sociais
De acordo as informações extraídas pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), constam nos bancos de dados do PJES os seguintes registros a respeito do ingresso de processos relacionados ao tema perseguição: no ano de 2021 foram 70 processos e no ano 2022 já são 65 processos - dados até abril.  Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Halley Medeiros - 03-05-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados