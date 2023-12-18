'Sou sim candidato à reeleição', diz prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio

Os prefeitos da Grande Vitória participam, ao longo desta semana, de uma série de entrevistas promovida por CBN Vitória e A Gazeta. Nesta segunda-feira (18), o primeiro entrevistado é o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), que é advogado e aposentado da Polícia Civil. Possui trajetória política como deputado estadual no Espírito Santo com cinco mandatos e atual prefeito de Cariacica.

Nesta entrevista, Euclério Sampaio anunciou que será candidato à reeleição em 2024. "Sou sim candidato à reeleição", Entre as prioridades da gestão ele aponta, por exemplo, na saúde um projeto para a entrega de medicamentos na residência dos moradores; a construção de quatro viadutos na avenida Mário Gurgel (BR-262), a entrega da Orla de Porto de Santana e a revitalização da Avenida Expedito Garcia e do polo gastronômico de Vila Palestina.