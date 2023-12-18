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Perspectivas para 2024

'Sou sim candidato à reeleição', diz prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio

Ouça esta semana uma série especial com os prefeitos da Grande Vitória

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 dez 2023 às 11:24
Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Os prefeitos da Grande Vitória participam, ao longo desta semana, de uma série de entrevistas promovida por CBN Vitória e A Gazeta. Nesta segunda-feira (18), o primeiro entrevistado é o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), que é advogado e aposentado da Polícia Civil. Possui trajetória política como deputado estadual no Espírito Santo com cinco mandatos e atual prefeito de Cariacica. 
Nesta entrevista, Euclério Sampaio anunciou que será candidato à reeleição em 2024. "Sou sim candidato à reeleição", Entre as prioridades da gestão ele aponta, por exemplo, na saúde um projeto para a entrega de medicamentos na residência dos moradores; a construção de quatro viadutos na avenida Mário Gurgel (BR-262), a entrega da Orla de Porto de Santana e a revitalização da Avenida Expedito Garcia e do polo gastronômico de Vila Palestina.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Euclério Sampaio -18-12-23
Confira a programação:
18/12 (segunda-feira) - Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica
19/12 (terça-feira) - Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana
20/12 (quarta-feira) - Sergio Vidigal (PDT), prefeito da Serra
21/12 (quinta-feira) - Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito de Vila Velha
22/12 (sexta-feira) - Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito de Vitória

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