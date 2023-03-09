Na semana que marca a recordação do Dia Internacional da Mulher, o CBN Vitória traz como entrevistada a âncora da Rede CBN, Cássia Godoy. Ao lado da comentarista do CBN Comunicação e Liderança, Leny Kyrillos, ela é coautora do livro "Sou mulher, sou líder: um guia para se comunicar com sucesso", onde comentam as provações específicas que as mulheres encontram na ascensão de carreiras e compartilham exemplos de lideranças femininas de diferentes estilos. Que competências levam mulheres a postos de liderança ou a posições de destaques em suas atividades profissionais? Existe um estilo de liderança feminina? Quais as barreiras mais frequentes? Como ultrapassá-las? Neste livro, Leny Kyrillos e Cássia Godoy respondem a essas e muitas outras questões. Ouça a entrevista!