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ANDAMENTO JUDICIAL

"SOS Morosidade": OAB vai monitorar processo que está sem andamento

O serviço já está disponível ao cidadão capixaba

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 abr 2019 às 12:00
A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, está disponibilizando à população um canal de queixas contra a lentidão no andamento de processos judiciais. Batizado de "SOS Morosidade", o serviço vai reunir demandas relativas a qualquer tipo de processo, no entanto, os ofícios só serão encaminhados à Justiça nos casos em que houver dois anos ou mais sem sentença ou de no mínimo seis meses sem andamento. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, explica que todas as etapas serão feitas on-line. Após o cidadão registrar a reclamação na página, o próprio sistema da OAB verificará o andamento do processo e enviará um ofício ao juiz que atua no caso, sem identificar os reclamantes. O magistrado, por sua vez, terá 30 dias para justificar o atraso. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) afirma que não se manifestará sobre o assunto por se tratar de uma iniciativa da OAB estadual.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos Rizk Filho - 02-04-19

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