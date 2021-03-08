SOS Marias: a nova ferramenta de proteção à vítima de violência no ES

Um nova ferramenta vai permitir que a mulher vítima de violência, com apenas dois cliques e sem a necessidade de falar com o atendente do Ciodes, acione a polícia no Espírito Santo. É o "SOS Marias", incorporado ao aplicativo "190 ES" da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). A delegada Michelle Meira, gerente de Proteção à Mulher da Sesp, em entrevista ao CBN Cotidiano, explicou que o "SOS Marias" será um canal direto e discreto para as mulheres violentadas, com o atendimento de emergência acionado por aplicativo e acompanhamento da localização da vítima através do GPS do celular. Ouça: