"SOS Comércio": comerciantes de Vitória começam a usar aplicativo com alerta virtual

Central do SOS Comércio Crédito: Marcos Salles I Prefeitura de Vitória

A prefeitura de Vitória iniciou os testes com a ferramenta "SOS Comércio". A ideia é reduzir o tempo no atendimento nas ocorrências em comércios na Capital, acionando diretamente a Guarda Municipal. Trata-se de um aplicativo de celular com o qual o comerciante terá ligação direta com a Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) da Semsu. Os locais integrados com o SOS Comércio são identificados com um adesivo. Em entrevista á CBN Vitória, o secretário Municipal de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, fala sobre o assunto. "É uma ferramenta para crimes no interior do estabelecimento e que agiliza o atendimento dos agentes na rua ", explica. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Amarilio Boni - 17-11-23.mp3

COMO FUNCIONA?

- O SOS Comércio pode ser usado em emergências de roubo. Cada comerciante participante está cadastrado junto à Semsu. Nesses registros, estão incluídos dados do proprietário e o endereço do estabelecimento. Também durante o cadastro, o proprietário deverá disponibilizar à Central de Monitorando o acesso às imagens de pelo menos uma das câmeras de segurança do estabelecimento. Os agentes da Central de Monitoramento só poderão conferir as imagens das câmeras dos lojistas caso o botão seja acionado

- O aplicativo é instalado no celular do proprietário ou no aparelho que fica no comércio. Assim que o botão virtual é pressionado, a Central Integrada Operacional de Monitoramento (Ciom) recebe um alerta e averigua a situação. A orientação é que o SOS Comércio seja utilizado durante ou logo em seguida a uma situação criminosa no interior do estabelecimento

- As primeiras informações são coletadas pelo agente da Central de Monitoramento e repassadas para atendimento das equipes da rua

- O projeto está na fase experimental. Durante 90 dias, serão feitas adequações mediantes os atendimentos. Inicialmente, são 25 comércios de ramos e bairros diferentes e que foram listados pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Secretaria de Governo. São pontos que já foram alvo de furto ou roubo

- Essa condição permite ao agente visualizar, em tempo real, a situação dentro do comércio, caso o botão virtual tenha sido acionado. Esse consentimento é previamente feito pelo proprietário por meio de assinatura de termo de adesão

- O formato é acessível e permite que possa ser ampliado. "Mediante essa análise dos prévia dos resultados, teremos como fazer adaptações à realidade dos lojistas. É uma ferramenta nova e que desejamos atender a mais pontos"

- O SOS Comércio será operacionalizado pela Semsu, mas foi planejado junto com a Federação de Comércios (Fecomércio), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Secretaria de Governo (Segov).