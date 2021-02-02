Soro poderá ser utilizado como tratamento para pacientes com covid-19

O Brasil está dando passos importantes no desenvolvimento de um medicamento eficaz para tratar pacientes infectados pelo novo coronavírus. É o chamado soro anti-SARS-CoV-2, fruto de uma pesquisa do Instituto Vital Brazil, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador Luís Eduardo Cunha, membro do Instituto Vital Brazil, explicou que o componente é feito a partir do plasma de cavalos, que pode conter anticorpos neutralizantes do vírus até 150 vezes mais potentes do que de humanos. Ouça a entrevista completa: