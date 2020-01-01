Sono saudável e seus desafios: dormir virou um privilégio?

Todos conhecemos alguém que só consegue dormir após tomar alguma medicação. Uma boa noite de sono, para muitos, virou artigo de luxo. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 75% da população têm problemas com esse hábito natural e essencial e 60% admitem que dormem menos de sete horas por noite. Afinal, dormir virou um privilégio? É sobre esse assunto que conversei com a médica Simone Prezotti, pneumologista especialista em Medicina do Sono. Confira!