Sonho de ter negócio próprio já se aproxima ao de ter a casa própria, aponta pesquisa

A taxa total de empreendedorismo no Brasil atingiu, em 2014, o seu maior índice de todos os tempos. De acordo com a nova pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada no Brasil pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), três em cada dez brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um negócio próprio. Nessa última edição da pesquisa GEM, ter o seu próprio negócio continua sendo o terceiro maior sonho do brasileiro, mas pela primeira vez o número de pessoas que almejam se tornar o seu próprio chefe é praticamente o dobro das que desejam fazer carreira numa empresa. Enquanto 31% dos brasileiros querem montar um negócio, 16% querem crescer dentro de uma empresa. Os primeiros sonhos dos brasileiros são comprar a casa própria (42%) e viajar pelo Brasil (32%). Em entrevista ao programa CBN Vitória, a coordenadora da Agência de Desenvolvimento Regional do Sebrae em Vitória, Silvia Anchieta, diz que apenas um sonho, ou essa vocação do brasileiro para o empreendedorismo, não basta para ter sucesso no negócio. Ela alerta para o aperfeiçoamento do empresário e o conhecimento em elaboração de planilhas de custos, por exemplo. Ouça os detalhes e as dúvidas dos ouvintes que foram esclarecidas.