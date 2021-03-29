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COVID-19

Somente trabalhadores em saúde podem usar transporte de passageiros

Apenas as pessoas que trabalham em hospitais, unidades de saúde e prontos atendimentos podem embarcar com apresentação de crachá

Publicado em 29 de Março de 2021 às 10:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mar 2021 às 10:05
Esta segunda-feira (29) é o primeiro dia útil de suspensão do transporte coletivo em todo o estado. Os ônibus do Transcol e linhas municipais estão circulando enre 5h30 à meia-noite, exclusivamente para levar ao trabalho pessoas que atuam em hospitais, unidades de sáude e prontos atendimentos. Para embarcar, o cidadão terá que comprovar a sua relação com o serviço de saúde, seja ele filantrópico, público ou particular. As linhas estão passando por eixos rodoviários e não circulam pelos bairros, como explica em entrevista à CBN Vitória o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno. 
Os terminais rodoviários estarão fechados até domingo (04) que vem. Funcionam internamente os terminais de Vila Velha, Itacibá e Laranjeiras apenas para a troca de linhas troncais e alimentadoras, mas sem a entrada de público externo. O trem de passageiros Vitória a Minas também está suspenso. E os ônibus que fazem linhas interestaduais não poderão fazer paradas no Espírito Santo, apenas utilizar as rodovias para atravessar o estado. As rodoviárias estão fechadas. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damaceno - 29-03-21.mp3

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