Somente trabalhadores em saúde podem usar transporte de passageiros

Esta segunda-feira (29) é o primeiro dia útil de suspensão do transporte coletivo em todo o estado. Os ônibus do Transcol e linhas municipais estão circulando enre 5h30 à meia-noite, exclusivamente para levar ao trabalho pessoas que atuam em hospitais, unidades de sáude e prontos atendimentos. Para embarcar, o cidadão terá que comprovar a sua relação com o serviço de saúde, seja ele filantrópico, público ou particular. As linhas estão passando por eixos rodoviários e não circulam pelos bairros, como explica em entrevista à CBN Vitória o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno.