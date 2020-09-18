Somente 7% dos profissionais do ES atuam em home office, diz Dieese

Mudanças no mercado de trabalho influenciadas pela pandemia do novo coronavírus. Levantamento realizado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), realizado em julho deste ano e divulgados nesta semana, com bases em dados do IBGE, apontam que dentro do total de ocupados no país, de 81,4 milhões, 10%, ou 8,4 milhões, estão em regime home office, sendo 56% mulheres e 44% homens.

No Espírito Santo, num total de 1,7 milhão de trabalhadores, cerca de 7% estão em trabalho remoto - 111,3 mil pessoas. São 59% mulheres e 41% homens. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (18), Sandra Bortolon, supervisora técnica do Dieese no Espírito Santo, traz mais detalhes desse cenário no mercado de trabalho capixaba.

Dados do Dieese Crédito: Divulgação

O levantamento traça o perfil das pessoas que estão trabalho em home office no Estado. Em geral, são, além de mulheres (59%), pessoas brancas (54%), com ensino superior (73%) e com casa própria (72%). A faixa de renda dos profissionais que estão trabalhando em regime remoto é com destaque para aqueles que ganham mais de três salários mínimos (24%).

"A desigualdade social também é refletida no mercado de trabalho e pandemia também revelou isso. O mercado de trabalho ainda é desigual e muito heterogêneo", explica. Confira detalhes da conversa: