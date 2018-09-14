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ORLA DE VILA VELHA

Sombra nas areias das praias de Vila Velha somente após às 17 horas

Decisão judicial determina estudo de sombreamento para construções no município

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 set 2018 às 11:19
Uma decisão da justiça determina que as construções na orla de Vila Velha terão que passar por um estudo de sombreamento para evitar sombra na areia da praia até às 17 horas. Com a medida, que foi proposta pelo Ministério Público Federal em 2014 e acolhida pela justiça em 2018, a prefeitura de Vila Velha deverá exigir a apresentação de estudos relacionados ao impacto de sombreamento da praia para os empresários que têm interesse de erguer novos prédios. A decisão também vale para projetos em tramitação desde abril de 2015 junto à prefeitura e que ainda não foram aprovados, como explica em entrevista à CBN Vitória, o Procurador da República, Carlos Vinícius Cabeleira.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Vinícius Cabeleira - 14-09-18
 
Procurada, a prefeitura informa que já elaborou norma jurídica para atender à solicitação da Justiça Federal e apresentou no prazo devido. Segundo a nota, no momento, a PMVV não se manifestará sobre o tema, aguardando o trâmite processual final. 

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