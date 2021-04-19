Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Som alto: onze lanchas autuadas em operação no mar da Ilha do Frade
EM VITÓRIA

Som alto: onze lanchas autuadas em operação no mar da Ilha do Frade

O entrevistado é o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:41
Foram autuadas 11 embarcações na enseada da Ilha do Frade, localizada na Área de Proteção Ambiental da Baía das Tartarugas Crédito: PMV/Divulgação
Onze embarcações foram autuadas por conta de som alto entre a tarde e noite do último sábado (17). O operação de fiscalização náutica ocorreu na enseada da Ilha do Frade, que é uma Área de Proteção Ambiental (APA) - a Baía das Tartarugas. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, as lanchas estavam "utilizando de som extremamente alto produzindo ruído além do permitido para a região". Ele explicou que mesmo durante a madrugada, embarcações com caixas de som permanecem na região. Somente em 2021, o secretário informou que 45 autos de constatação foram emitidos na área. 
Entrevista - Fabio Botacin - Tarcisio Foeger - 19-04-21
Em entrevista ao CBN Cotidiano, Foeger afirmou que as operações deste tipo devem ser rotineiras. Ouça.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados