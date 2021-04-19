Som alto: onze lanchas autuadas em operação no mar da Ilha do Frade

Onze embarcações foram autuadas por conta de som alto entre a tarde e noite do último sábado (17). O operação de fiscalização náutica ocorreu na enseada da Ilha do Frade, que é uma Área de Proteção Ambiental (APA) - a Baía das Tartarugas. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, as lanchas estavam "utilizando de som extremamente alto produzindo ruído além do permitido para a região". Ele explicou que mesmo durante a madrugada, embarcações com caixas de som permanecem na região. Somente em 2021, o secretário informou que 45 autos de constatação foram emitidos na área.