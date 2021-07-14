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Presidente internado

Soluços persistentes por mais de 48 horas são alertas para investigação médica

As explicações são da médica gastroenterologista Mariana Pacheco, professor da Emescam e membro da Sociedade de Gastroenterologia do Espírito Santo

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 17:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 jul 2021 às 17:29
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Após se queixar de soluços que já duram 10 dias e dar entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir fortes dores abdominais, o presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com obstrução intestinal. No final da tarde desta quarta-feira (14), ele foi transferido para São Paulo para exames complementares e avaliação da necessidade ou não de cirurgia. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica gastroenterologista e hepatologista Mariana Pacheco, professora de Gastroenterologia da Emescam e membro da Sociedade de Gastroenterologia do Espírito Santo, traz explicações sobre causas de soluços persistentes. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Mariana Pacheco - 14/07/2021

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