Soluços persistentes por mais de 48 horas são alertas para investigação médica

Após se queixar de soluços que já duram 10 dias e dar entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir fortes dores abdominais, o presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com obstrução intestinal. No final da tarde desta quarta-feira (14), ele foi transferido para São Paulo para exames complementares e avaliação da necessidade ou não de cirurgia. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica gastroenterologista e hepatologista Mariana Pacheco, professora de Gastroenterologia da Emescam e membro da Sociedade de Gastroenterologia do Espírito Santo, traz explicações sobre causas de soluços persistentes. Ouça: