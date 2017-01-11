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ENTREVISTA

"Solução para superlotação nas unidades de internação não é a criação de novas vagas", diz defensora

Para a defensora, as políticas de ressocialização são algumas que devem ser levadas em conta pelos governos

Publicado em 11 de Janeiro de 2017 às 13:02

Publicado em 

11 jan 2017 às 13:02
Reportagem de A Gazeta desta quarta-feira (11) mostrou que das 13 unidades de internação para adolescentes no Estado, só em quatro delas não há superlotação. A situação é mais complicada em três locais: Unis Norte e Unip Norte, ambas em Linhares, e Unip II, em Cariacica.
Para a Defensoria Pública do Espírito Santo, a solução para os problemas não está na construção de novas unidades de internação, mas sim no incentivo à promoção de políticas públicas voltadas aos menores de idade.
"A superlotação é um problema complexo e exige um debate maior. Não acredito que a solução passe pela criação de novas vagas, mas sim pela promoção de políticas públicas", defende a defensora pública do Núcleo da Infância e Juventude, Gabriela Larrosa.
Para a defensora, as políticas de ressocialização são algumas que devem ser levadas em conta pelos governos. Ouça!
Entrevista - Patricia Vallim - Gabriela Larrosa - 11-01-17

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