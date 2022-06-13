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Saúde

Solidão pode ser equivalente a fumar 15 cigarros diariamente

Ouça o médico Lauro Ferreira Pinto, doutor em Doenças Infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jun 2022 às 11:39
Luto, tristeza, solidão
tristeza, solidão Crédito: Pexels
Em meio à pandemia da Covid-19, o distanciamento e o medo do contágio resultaram na perda de conexões com parentes e amigos. Um estudo aponta que a solidão pode ser equivalente ao hábito de fumar 15 cigarros por dia em riscos para a saúde. Em entrevista à CBN Vitória, o médico Lauro Ferreira Pinto, doutor em Doenças Infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e professor da Emescam, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto - 13-06-22
Ele destaca que uma meta-análise feita há mais de uma década por um professor da Brigham University (Utah/USA) concluiu que a solidão pode ser equivalente, em riscos para saúde física, ao hábito de fumar 15 cigarros por dia. "Há poucos dias, o New York Times publicou que nas últimas três décadas o percentual de americanos que declarou ao Gallup não ter amigos próximos pulou de 3% para 12%. Na pandemia este número aumentou. As ciências do comportamento têm tentado estudar se há um número mínimo de amigos próximos que seja ideal", explica. 

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