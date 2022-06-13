Solidão pode ser equivalente a fumar 15 cigarros diariamente

Em meio à pandemia da Covid-19, o distanciamento e o medo do contágio resultaram na perda de conexões com parentes e amigos. Um estudo aponta que a solidão pode ser equivalente ao hábito de fumar 15 cigarros por dia em riscos para a saúde. Em entrevista à CBN Vitória, o médico Lauro Ferreira Pinto, doutor em Doenças Infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e professor da Emescam, fala sobre o assunto.

Ele destaca que uma meta-análise feita há mais de uma década por um professor da Brigham University (Utah/USA) concluiu que a solidão pode ser equivalente, em riscos para saúde física, ao hábito de fumar 15 cigarros por dia. "Há poucos dias, o New York Times publicou que nas últimas três décadas o percentual de americanos que declarou ao Gallup não ter amigos próximos pulou de 3% para 12%. Na pandemia este número aumentou. As ciências do comportamento têm tentado estudar se há um número mínimo de amigos próximos que seja ideal", explica.