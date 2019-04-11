Solicitação do TCU quer suspender obras de duplicação da BR-262

Obra aguardada pelos capixabas, a duplicação da BR-262 continua a ser alvo de análise por parte do Tribunal de Contas da União (TCU). O TCU solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a suspensão das obras de duplicação e restauro em um trecho de 7,28 km da BR-262, em Marechal Floriano – o trecho vai do km 49,38 ao km 56,66 da rodovia federal, entre as proximidades da entrada para o zoológico de Marechal Floriano e o Trevo de Paraju. A decisão foi baseada em uma auditoria realizada pelo órgão e recomendada pelo ministro José Mucio Monteiro Filho, através de decisão adotada em março.

Na decisão foi pontuado que seria necessário que o Dnit fizesse adequações nos projetos básicos dos dois trechos, minimizando eventuais perdas de serviços que já estão sendo realizados. O Secretário do Tribunal de Contas da União (TCU), Edmur Baida, detalha algumas das causas para a recomendação pela suspensão. Uma delas é o fato de que as obras sugerem menor segurança para os motoristas que o previsto no edital da licitação da obra. “O edital previa uma rodovia com velocidade diretriz de 80 km/h e raios de curva mínimo de 210 metros, mas identificamos que não estão cumprindo esses parâmetros, tem raios de até 115 metros”, explica. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele detalha a decisão. Confira!