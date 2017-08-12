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Meio Ambiente

Software identifica municípios mais vulneráveis à mudança do clima

Ferramenta é da Fiocruz. No sul capixaba, por exemplo, São José do Calçado foi a cidade com a vulnerabilidade mais elevada, seguido por Ibatiba e Apiacá

Publicado em 12 de Agosto de 2017 às 15:07

Publicado em 

12 ago 2017 às 15:07
Nesta semana foi lançado, em Vitória, o chamado Sistema de Vulnerabilidade Climática (SisVuClima). A ferramenta é um dos instrumentos do projeto Vulnerabilidade à Mudança do Clima, iniciativa da Fiocruz em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e que já identificou que os municípios de Mantenópolis e São Domingos do Norte, localizados na região noroeste do Estado, seriam os mais vulneráveis à mudança do clima. No sul capixaba, São José do Calçado foi a cidade com a vulnerabilidade mais elevada, seguido por Ibatiba e Apiacá. Saiba mais detalhes na entrevista da pesquisadora Rhavena Barbosa dos Santos
Entrevista - Patricia Vallim - Rhavena Barbosa dos Santos - 14.35s - 12-08-17

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