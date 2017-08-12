Software identifica municípios mais vulneráveis à mudança do clima

Nesta semana foi lançado, em Vitória, o chamado Sistema de Vulnerabilidade Climática (SisVuClima). A ferramenta é um dos instrumentos do projeto Vulnerabilidade à Mudança do Clima, iniciativa da Fiocruz em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e que já identificou que os municípios de Mantenópolis e São Domingos do Norte, localizados na região noroeste do Estado, seriam os mais vulneráveis à mudança do clima. No sul capixaba, São José do Calçado foi a cidade com a vulnerabilidade mais elevada, seguido por Ibatiba e Apiacá. Saiba mais detalhes na entrevista da pesquisadora Rhavena Barbosa dos Santos