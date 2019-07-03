Software identifica imóveis não ligados à rede de esgoto

As prefeituras atendidos pela Cesan passam a contar com uma ferramenta para fiscalizar os imóveis que ainda não estão ligados às redes de esgoto. A empresa de saneamento criou um aplicativo que permite o acesso pela internet à base de dados georreferenciada de todas as ligações de esgoto existentes nos municípios. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, no CBN Cotidiano.

Com essa ferramenta, restrita às prefeituras, os agentes municipais podem visualizar no mapa onde estão os imóveis que têm o serviço de esgoto disponível, mas ainda não foram ligados às redes. O acesso a essas informações facilita a atividade das prefeituras de notificar os imóveis.

Para acessar o programa, basta que o município solicite o convênio de cooperação técnica à Cesan. O serviço está disponível para todas as cidades que já regularizaram o Contrato de Programa com a companhia. A empresa oferece ainda o treinamento das equipes municipais que vão utilizar o software. Confira!