Sociólogo analisa os impactos da flexibilização da posse de armas

A Rádio CBN Vitória conversou com Julio Jacobo, sociólogo responsável pelo Mapa da Violência e consultor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Em um estudo realizado, Jacobo estima que, até 2014, a legislação que provocou a retirada de armas de circulação evitou 133.987 mortes. No Brasil todo, as mortes por armas de fogo cresceram 33% no século 21 (2001 a 2016). Nesta sexta-feira, o pesquisador vai analisar os impactos que a flexibilização da posse de armas, como o cidadão seria prejudicado e explicar como é feito o mapeamento da violência no Brasil.