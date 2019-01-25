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Sociólogo analisa os impactos da flexibilização da posse de armas

Julio Jacobo é sociólogo e responsável pelo Mapa da Violência, além de consultor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 12:38

Publicado em 

25 jan 2019 às 12:38
A Rádio CBN Vitória conversou com Julio Jacobo, sociólogo responsável pelo Mapa da Violência e consultor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Em um estudo realizado, Jacobo estima que, até 2014, a legislação que provocou a retirada de armas de circulação evitou 133.987 mortes. No Brasil todo, as mortes por armas de fogo cresceram 33% no século 21 (2001 a 2016). Nesta sexta-feira, o pesquisador vai analisar os impactos que a flexibilização da posse de armas, como o cidadão seria prejudicado e explicar como é feito o mapeamento da violência no Brasil.
Entrevista - John Gomes - Julio Jacobo - 25-01-19

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