'Sociedade não pode ficar refém das facções', defende presidente da CPI do Crime Organizado

Escolhido presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato (PT), defendeu, em entrevista à CBN Vitória, que a "sociedade não pode ficar refém das facções". A CPI foi instalada em meio ao cenário da megaoperação ocorrida no Rio de Janeiro, na última semana, com 121 mortos, incluindo quatro policiais que perderam a vida.

O trabalho da CPI deverá durar quatro meses, mas podendo ser prorrogado. Apesar disso, o senador ressalta que nesse período respostas já devem ser apresentadas à sociedade brasileira. E que "não podemos deixar [a CPI] se contaminar por discursos eleitoreiros", aponta. A condução, segundo o senador, deve ser guiada por um trabalho técnico. Ouça a conversa completa!