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'Sociedade não pode ficar refém das facções', defende presidente da CPI do Crime Organizado

Ouça entrevista com o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, que vai comandar os trabalhos da comisssão no Senado

Publicado em 05 de Novembro de 2025 às 12:13

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

05 nov 2025 às 12:13
Senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito para presidir CPI do Crime Organizado
Senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito para presidir CPI do Crime Organizado Crédito: Andressa Anholete/ Agência Senado
Escolhido presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato (PT), defendeu, em entrevista à CBN Vitória, que a "sociedade não pode ficar refém das facções". A CPI foi instalada em meio ao cenário da megaoperação ocorrida no Rio de Janeiro, na última semana, com 121 mortos, incluindo quatro policiais que perderam a vida. 
O trabalho da CPI deverá durar quatro meses, mas podendo ser prorrogado. Apesar disso, o senador ressalta que nesse período respostas já devem ser apresentadas à sociedade brasileira. E que "não podemos deixar [a CPI] se contaminar por discursos eleitoreiros", aponta. A condução, segundo o senador, deve ser guiada por um trabalho técnico. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fabiano Contarato- 05-11-25.mp3

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