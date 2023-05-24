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Gripe aviária

Sociedade médica brasileira recomenda que população fique longe de aves silvestres

A Diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabella Ballalai, fala sobre o assunto

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mai 2023 às 11:41
Aves silvestres da espécie Thalasseus acuflavidus
Aves silvestres da espécie Thalasseus acuflavidus Crédito: Cláudio Dias Timm
Nesta segunda-feira, 22, o Ministério da Agricultura e Pecuária decretou estado de emergência zoosanitária após a descoberta de novos casos de infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) no país. No total, sete ocorrências da doença foram registradas em aves silvestres no Espírito Santo e no Estado do Rio. Dois possíveis casos em humanos estão em análise. Para a Sociedade Brasileira de Imunizações, a identificação inédita de casos da doença no país é uma situação de alerta devido ao risco de o vírus aviário se adaptar para a transmissão em humanos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabella Ballalai, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Dra. Isabella Ballalai - 24-05-23.mp3

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