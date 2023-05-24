Sociedade médica brasileira recomenda que população fique longe de aves silvestres

Nesta segunda-feira, 22, o Ministério da Agricultura e Pecuária decretou estado de emergência zoosanitária após a descoberta de novos casos de infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) no país. No total, sete ocorrências da doença foram registradas em aves silvestres no Espírito Santo e no Estado do Rio. Dois possíveis casos em humanos estão em análise. Para a Sociedade Brasileira de Imunizações, a identificação inédita de casos da doença no país é uma situação de alerta devido ao risco de o vírus aviário se adaptar para a transmissão em humanos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabella Ballalai, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!