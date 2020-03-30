Sociedade de Geriatria explica sobre coronavírus, idosos e isolamento

Pessoas com problemas no coração, do sexo masculino e com mais de 60 anos. Esse é o perfil da maioria dos casos graves e mortes pelo coronavírus no Brasil, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. Diante desse cenário, em entrevista à Rádio CBN Vitória, Daniela Barbieri, médica geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, explica que ainda é necessário mais tempo para o chamado isolamento horizontal. Ou seja, a proposta de restringir o contato entre as pessoas o máximo possível para impedir a transmissão da doença. Vale lembrar que no isolamento vertical, por exemplo, que chegou a ser defendido pelo presidente da República, o foco são as pessoas com mais de 65 anos e aquelas que têm condições pré-existentes (o chamado "grupo de risco"), além dos já infectados.