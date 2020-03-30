Sociedade de Geriatria explica sobre coronavírus, idosos e isolamento

Pessoas com problemas no coração, do sexo masculino e com mais de 60 anos. Esse é o perfil da maioria dos casos graves e mortes pelo coronavírus no Brasil, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. Diante desse cenário, em entrevista à Rádio CBN Vitória, Daniela Barbieri, médica geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, explica que ainda é necessário mais tempo para o chamado isolamento horizontal. Ou seja, a proposta de restringir o contato entre as pessoas o máximo possível para impedir a transmissão da doença. Vale lembrar que no isolamento vertical, por exemplo, que chegou a ser defendido pelo presidente da República, o foco são as pessoas com mais de 65 anos e aquelas que têm condições pré-existentes (o chamado "grupo de risco"), além dos já infectados.
"O intuito de fazer um isolamento geral da população é reduzir o número de casos que acontecem de uma vez só e da sobrecarga que existe no sistema de saúde. Em contrapartida, a gente disponibiliza um sistema de saúde mais funcional pra todos, inclusive, pra pessoas com outros problemas e agravos, como AVC e pneumonia. Se a gente sobrecarga o sistema de saúde, traz impactos diversos", explica.
Daniela continua: "Nosso tempo de isolamento total foi muito curto. A gente precisa de um período mais longo pra infecção ocorrer paulatinamente. Por enquanto, esperamos novas definições do Ministério da Saúde, mas reforçamos: fiquem em casa! Precisamos de mais tempo de isolamento horizontal", finaliza. Ouça todas as orientações para os idosos:
Entrevista - Fábio Botacin - Daniela Barbieri - 30-03-20