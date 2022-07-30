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1ª vez em Vitória

Sobrevoos, regastes e uso de tecnologias: os destaques do Encontro Nacional de Aviação em Vitória

Um dos temas em destaque é o funcionamento e a importância da aviação de segurança e o papel do profissional operador aerotático

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 12:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jul 2022 às 12:04
Helicóptero do Notaer
Helicóptero do Notaer Crédito: Vitor Jubini
Pela primeira vez, Vitória vai sediar o Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública. O evento marca os 30 anos do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar (SCM), e acontece na próxima semana. O encontro reúne pilotos, operadores aerotáticos, mecânicos e outros profissionais do setor, além de integrantes das forças armadas e empresários da área. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador geral do encontro, capitão Marcelo Vieira Hollanda, traz mais detalhes do evento e pontos que serão destaques. Um dos temas em destaque é o funcionamento e importância da aviação de segurança e o papel do profissional operador aerotático. Você sabe do que se trata? O Capitão explica que o operador aerotático é aquele profissional que fica na "retaguarda dos pilotos, fazendo a segurança da aeronave, e que auxiliam nos resgates. Os profissionais que ficam nas portas das aeronaves, durante as ocorrências", explica. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Capitão Marcelo Vieira Hollanda - 30-07-22

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