Sobrevoos, regastes e uso de tecnologias: os destaques do Encontro Nacional de Aviação em Vitória

Pela primeira vez, Vitória vai sediar o Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública. O evento marca os 30 anos do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar (SCM), e acontece na próxima semana. O encontro reúne pilotos, operadores aerotáticos, mecânicos e outros profissionais do setor, além de integrantes das forças armadas e empresários da área. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador geral do encontro, capitão Marcelo Vieira Hollanda, traz mais detalhes do evento e pontos que serão destaques. Um dos temas em destaque é o funcionamento e importância da aviação de segurança e o papel do profissional operador aerotático. Você sabe do que se trata? O Capitão explica que o operador aerotático é aquele profissional que fica na "retaguarda dos pilotos, fazendo a segurança da aeronave, e que auxiliam nos resgates. Os profissionais que ficam nas portas das aeronaves, durante as ocorrências", explica. Ouça a conversa completa!