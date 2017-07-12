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Sobrevivente do acidente aéreo com a Chapecoense lança livro

O jornalista e radialista Rafael Henzel lançou o livro "Viva como se estivesse de partida" para contar detalhes da tragédia

Publicado em 12 de Julho de 2017 às 20:12

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 jul 2017 às 20:12
Sobrevivente do acidente aéreo que envolveu o time da Chapecoense em novembro do ano passado, o jornalista Rafael Henzel lançou o livro "Viva como se estivesse de partida" para contar detalhes da tragédia. Henzel sobreviveu ao acidente, superou uma grave pneumonia, dois pulmões perfurados e sete costelas quebradas. Por conta disso, o próprio jornalista se vê como um milagre. O jornalista Eduardo Dias conversou com Henzel e você acompanha, agora, a detalhes dessa conversa. Acompanhe!
Entrevista Eduardo Dias - CBN Cotidiano - 12-07-17.mp3

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