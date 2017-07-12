Sobrevivente do acidente aéreo com a Chapecoense lança livro

Sobrevivente do acidente aéreo que envolveu o time da Chapecoense em novembro do ano passado, o jornalista Rafael Henzel lançou o livro "Viva como se estivesse de partida" para contar detalhes da tragédia. Henzel sobreviveu ao acidente, superou uma grave pneumonia, dois pulmões perfurados e sete costelas quebradas. Por conta disso, o próprio jornalista se vê como um milagre. O jornalista Eduardo Dias conversou com Henzel e você acompanha, agora, a detalhes dessa conversa. Acompanhe!