Sobe para cinco o número de mortos em plataforma operada pela Petrobras

Os bombeiros que realizam as buscas no navio-plataforma que presta serviços para a Petrobras, no litoral Norte do Espírito Santo encontraram cinco mortos até agora. Uma explosão no navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus deixou 25 feridos e quatro pessoas ainda estão desaparecidas, no litoral de Aracruz, Norte do Espírito Santo. A atualização do total de feridos é da Agência Nacional do Petróleo

Dos feridos, 11 estão no Vitória Apart Hospital, na Serra. Desses, 9 continuam internados, com 6 em estado grave. O paciente mais grave está com 43% do corpo queimado. Em entrevista ao CBN Vitória, o tenente-coronel Adeilton Costa pavani, coordenador de Comunicação dos Bombeiros, explicou como foi o trabalho de resgate durante a noite e madrugada.

De acordo com a ANP, os 10 bombeiros e as três pessoas que estavam a bordo da plataforma tiveram que deixar o local na madrugada devido ao alagamento na sala de máquinas, que é contígua à sala de bombas. A plataforma ficou sem tripulação. Às 3h30, 80% do casco havia sido escaneado sem identificar danos (a água na sala de máquinas provavelmente foi proveniente da rede de incêndios)Equipes da ANP acompanham o acidente na sala de crise da Petrobras, em Vitória.