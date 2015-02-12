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PLATAFORMA

Sobe para cinco o número de mortos em plataforma operada pela Petrobras

Há ainda outras quatro pessoas desaparecidas na FPSO Cidade de São Mateus

Publicado em 12 de Fevereiro de 2015 às 12:28

Publicado em 

12 fev 2015 às 12:28
Os bombeiros que realizam as buscas no navio-plataforma que presta serviços para a Petrobras, no litoral Norte do Espírito Santo encontraram cinco mortos até agora. Uma explosão no navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus deixou 25 feridos e quatro pessoas ainda estão desaparecidas, no litoral de Aracruz, Norte do Espírito Santo. A atualização do total de feridos é da Agência Nacional do Petróleo
Dos feridos, 11 estão no Vitória Apart Hospital, na Serra. Desses, 9 continuam internados, com 6 em estado grave. O paciente mais grave está com 43% do corpo queimado. Em entrevista ao CBN Vitória, o tenente-coronel Adeilton Costa pavani, coordenador de Comunicação dos Bombeiros, explicou como foi o trabalho de resgate durante a noite e madrugada. 
De acordo com a ANP, os 10 bombeiros e as três pessoas que estavam a bordo da plataforma tiveram que deixar o local na madrugada devido ao alagamento na sala de máquinas, que é contígua à sala de bombas. A plataforma ficou sem tripulação. Às 3h30, 80% do casco havia sido escaneado sem identificar danos (a água na sala de máquinas provavelmente foi proveniente da rede de incêndios)Equipes da ANP acompanham o acidente na sala de crise da Petrobras, em Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adeílton Costa Pavani Tent Coronel - 12-02-15

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