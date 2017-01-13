Sobe para 54 o número de macacos mortos no Estado com suspeita de febre amarela

O número de macacos encontrados mortos aumentou no Espírito Santo. Segundo o coordenador do Centro de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), Gilton Almada, até o momento, foram denunciadas as mortes de 54 macacos em território capixaba.Nas seguintes regiões: 11 em Colatina, 17 em Pancas, 10 em Ibatiba, 4 em Baixo Guandu, 4 em Governador Lindenberg e 8 em Irupi.

Contudo, segundo o coordenador, não há motivos para alarde. Isso, porque, os casos ainda estão sob investigação e os resultados das análises devem sair em até 20 dias. A orientação da Secretaria de Estado da Saúde é que a vacinação para moradores do estado não é necessária, a menos que a pessoa vá se deslocar para áreas de risco, como Minas Gerais, São Paulo e estados do norte do país.