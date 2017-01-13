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ENTREVISTA

Sobe para 54 o número de macacos mortos no Estado com suspeita de febre amarela

Contudo, segundo o coordenador do Centro de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), Gilton Almada, não há motivos para alarde

Publicado em 13 de Janeiro de 2017 às 10:09

Publicado em 

13 jan 2017 às 10:09
O número de macacos encontrados mortos aumentou no Espírito Santo. Segundo o coordenador do Centro de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), Gilton Almada, até o momento, foram denunciadas as mortes de 54 macacos em território capixaba.Nas seguintes regiões: 11 em Colatina, 17 em Pancas, 10 em Ibatiba, 4 em Baixo Guandu, 4 em Governador Lindenberg e 8 em Irupi.
Contudo, segundo o coordenador, não há motivos para alarde. Isso, porque, os casos ainda estão sob investigação e os resultados das análises devem sair em até 20 dias. A orientação da Secretaria de Estado da Saúde é que a vacinação para moradores do estado não é necessária, a menos que a pessoa vá se deslocar para áreas de risco, como Minas Gerais, São Paulo e estados do norte do país.
Entrevista - Patricia Vallim - Gilton Almada - 13-01-17

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