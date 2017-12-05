Sobe para 33 o número de famílias desabrigadas no ES

A Defesa Civil Estadual divulgou um novo balanço sobre a situação das chuvas no Estado. Na noite desta segunda-feira (04) a cidade de Pancas foi atingida por um vendaval. Já em Viana, com as águas do rio baixando, as 18 famílias desabrigadas da comunidade de Santo Agostinho devem voltar para a casa. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, faz um balanço da situação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Wagner Borges - 05-12-17
Boletim Defesa Civil
Maiores acumulados de chuva
- Governador Lindenberg (51.54)
- São Domingos do Norte (45.19)
- Colatina (41.3)
- São Roque do Canaã (33.24)
- Barra de São Francisco (30.43)
- Ecoporanga (30.4)
- Guaçuí (27.03)
- Vila Velha (24.4)
- Aracruz (22.67)
- Cariacica (21.39)
*Outros municípios apresentaram acumulados inferiores a 20 mm.
Desalojados
- Vitória: 01 família
- Muniz Freire: 01 família
- Cariacica - 04 família
- Afonso Cláudio - 05 famílias
Desabrigados
- Muniz Freire - 07 famílias
- Iconha - 01 família
- Fundão - 01 família
- Viana - 18 famílias
- Presidente Kennedy - 01 família
- Afonso Cláudio - 05 famílias
* Fonte SESP