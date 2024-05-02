Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

Sobe para 33 o número de casos da febre do oropouche no ES

Ouça entrevista com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mai 2024 às 11:07
mosquito
O mosquito-pólvora é o transmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação
O Espírito Santo já contabiliza 33 casos confirmados da febre do Oropouche. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira (02) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio de boletim, que tem sido emitido desde a confirmação da circulação da doença em território capixaba na última semana. A Febre do Oropouche é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas da doença são parecidos com os da dengue, chikungunya e febre amarela, como: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Segundo a Sesa, não há tratamento específico para a doença. A recomendação é que os pacientes permaneçam em repouso, com tratamento dos sintomas e acompanhamento médico. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 02-05-24.mp3
Casos confirmados: Número de casos: 33
Óbitos: nenhum
Localidades:
Colatina: 17
Ibiraçu: 01
Laranja da Terra: 02
Rio Bananal: 05
São Gabriel da Palha: 03
Sooretama: 02
Vila Valério: 01
Vitória: 02

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados