Sobe para 33 o número de casos da febre do oropouche no ES

O Espírito Santo já contabiliza 33 casos confirmados da febre do Oropouche. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira (02) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio de boletim, que tem sido emitido desde a confirmação da circulação da doença em território capixaba na última semana. A Febre do Oropouche é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas da doença são parecidos com os da dengue, chikungunya e febre amarela, como: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Segundo a Sesa, não há tratamento específico para a doença. A recomendação é que os pacientes permaneçam em repouso, com tratamento dos sintomas e acompanhamento médico. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!