Sobe para 33 o número de casos da febre do oropouche no ES

O Espírito Santo já contabiliza 33 casos confirmados da febre do Oropouche. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira (02) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio de boletim, que tem sido emitido desde a confirmação da circulação da doença em território capixaba na última semana. A Febre do Oropouche é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas da doença são parecidos com os da dengue, chikungunya e febre amarela, como: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Segundo a Sesa, não há tratamento específico para a doença. A recomendação é que os pacientes permaneçam em repouso, com tratamento dos sintomas e acompanhamento médico. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 02-05-24.mp3
Casos confirmados: Número de casos: 33
Óbitos: nenhum
Localidades:
Colatina: 17
Ibiraçu: 01
Laranja da Terra: 02
Rio Bananal: 05
São Gabriel da Palha: 03
Sooretama: 02
Vila Valério: 01
Vitória: 02