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Sobe para 25% taxa de confirmação de Covid-19 em pacientes testados

Ouça entrevista com o o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 abr 2020 às 10:44
A Secretaria de Estado da Saúde reforça a necessidade de isolamento social dos capixabas, por conta da curva ascendente de casos confirmados no novo coronavírus. Segundo a Sesa, nos dois últimos dias, 25% dos pacientes sintomáticos e testados apresentaram resultado positivo. Na última semana este percentual era de 10%. Nesta quinta-feira (09) foi confirmada a sétima morte por Covid-19, de um paciente de Linhares, no Norte do Estado.
Em entrevista nesta quinta-feira (09), o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou que no Estado há 21 municípios com casos confirmados e já há registro em bairros populares. Vitória e Vila Velha concentram o maior número de casos, em virtude do adensamento populacional, explicou Reblin. A grande preocupação agora é do Estado perder a sua capacidade de atendimento na saúde por conta do avanço da doença, destacou. Acompanhe a entrevista.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 09-04-20

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