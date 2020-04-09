Sobe para 25% taxa de confirmação de Covid-19 em pacientes testados

A Secretaria de Estado da Saúde reforça a necessidade de isolamento social dos capixabas, por conta da curva ascendente de casos confirmados no novo coronavírus. Segundo a Sesa, nos dois últimos dias, 25% dos pacientes sintomáticos e testados apresentaram resultado positivo. Na última semana este percentual era de 10%. Nesta quinta-feira (09) foi confirmada a sétima morte por Covid-19, de um paciente de Linhares, no Norte do Estado.

Em entrevista nesta quinta-feira (09), o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou que no Estado há 21 municípios com casos confirmados e já há registro em bairros populares. Vitória e Vila Velha concentram o maior número de casos, em virtude do adensamento populacional, explicou Reblin. A grande preocupação agora é do Estado perder a sua capacidade de atendimento na saúde por conta do avanço da doença, destacou. Acompanhe a entrevista.