Sobe para 15 o número de casos confirmados de micobactéria este ano no ES

Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde Crédito: TV Gazeta/Reprodução

O Espírito Santo já confirmou 15 casos de micobactéria de crescimento rápido (MCR) em 2022. Até então os 12 primeiros casos estavam concentrados em uma única clínica de cirurgia plástica, em procedimentos realizados entre março e abril deste ano. Mas, de acordo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, os novos casos notificados não estão mais restritos à clínica localizada em Vila Velha. De acordo com o guia de recomendações para o diagnóstico e tratamento das doenças causadas por micobactérias não tuberculosas no Brasil, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a relação do nome em português é com a família Mycobacteriaceae. Existem mais de 100 espécies de micobactérias catalogadas no mundo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 13-09-22

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a micobactéria de crescimento rápido (MCR) é um micro-organismo encontrado no solo, na água e eventualmente no ser humano, e pode gerar dificuldades na recuperação de pacientes submetidos a procedimentos invasivos.

A transmissão da micobactéria MCR pode estar relacionada ao mal reprocessamento dos instrumentais e aparelhos utilizados em procedimentos invasivos, como nos casos de cirurgia plástica. O período de incubação da bactéria pode variar de duas semanas a 12 meses.

As infecções podem envolver praticamente qualquer tecido, órgão ou sistema do corpo humano, e é mais frequente o acometimento na camada interna da pele.

Os infectados apresentam sintomas como: dor intensa; vermelhidão; aparecimento de lesão e nódulos (pequenos caroços); dificuldade de cicatrização; secreção no local da incisão cirúrgica. Ao infectar o ser humano, as micobactérias são altamente resistentes e podem ser letais. O guia do Ministério da Saúde salienta que a notificação de doenças causadas por micobactérias é obrigatória quando ocorrem após procedimentos invasivos, como cirurgias plásticas.

TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO

Segundo a Sesa, de acordo com a legislação vigente, a responsabilidade do tratamento e acompanhamento do paciente é da clínica. A Vigilância Sanitária faz a gestão do risco com objetivo de controlar e garantir o restabelecimento da segurança do procedimento, além de cobrar do estabelecimento de saúde o suporte ao paciente.