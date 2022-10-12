Sobe para 15 o número de detidos suspeitos de participação em ataques a ônibus no ES

350 homens dos efetivos policiais reforçam a segurança na Grande Vitória, nesta quarta-feira (12), após ataques a ônibus ocorridos nesta terça-feira (11) em Vitória e na Serra. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Marcio Celante, quatro novos suspeitos de participação nos incêndios aos coletivos foram detidos nesta quarta (12), subindo para 14 o total de presos até o momento.

Seis ônibus incendiados e ainda outro metralhado. Atividades suspensas em escolas e comércio. Entre as pessoas, o medo se espalhou. Ao longo desta terça-feira (11), a Capital capixaba (e também a Serra) sofreu uma série de ataques orquestrados pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), principal organização criminosa do Espírito Santo, cuja marca de destruição pode ser vista em inúmeras regiões da cidade. Os ataques foram motivados pela morte de um jovem de 26 anos, identificado como Jonathan Candida Cardoso, após um confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10), no bairro Bonfim. Ele seria o segurança do criminoso mais procurado do Espírito Santo, Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo – chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha. De acordo com a PM, equipes policiais se deslocaram até o local após receber uma denúncia de que o traficante estaria na região com seguranças armados, entre eles o suspeito que foi morto, planejando efetuar ataques a gangues rivais.