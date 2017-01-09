Sob efeito da crise, Construção civil fechou 30 mil postos de trabalho no ES

No Espírito Santo, o setor da Construção civil fechou, ao longo do último dia, quase 30 mil postos de trabalho. Comparando a mão de obra da Construção civil no mês de outubro de 2012, quando o número era de 64 mil empregados, até outubro de 2016 o número foi de 37 mil - ou seja, uma redução de 41,94% no estoque de trabalhadores.

Em meio a esses números, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscom-ES), Paulo Baraona, disse, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que a esperada retomada do crescimento do setor deve ocorrer de forma "tímida e gradual". "A insegurança jurídica e a burocracia, no país, também afetam as nossas atividades. Esperamos , neste ano, a aprovação de medidas no Congresso que possam desburocratizar o acesso ao crédito, por exemplo, e auxilem nosso crescimento", explicou.