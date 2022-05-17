'Só vamos conseguir vencer o preconceito de forma coletiva'

O Dia Internacional contra a LGBTfobia é celebrado nesta terça-feira (17). A data serve para marcar quando, em 1990, a população LGBTQIA+ deu um passo importante com o fim da classificação da homossexualidade como doença, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Déborah Sabará, coordenadora de Ações e Projetos da Associação Gold (Grupo Orgulho Liberdade Dignidade) no Espírito Santo, que se define como uma mulher travesti hetero sexual, conta a sua história de vida e relata como é importante amor, educação e respeito para acabar com a violência contra pessoas trans. Ouça a conversa completa!
