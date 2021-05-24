Só uma dorzinha de cabeça? Cefaleia pode ser sinal de doenças graves

Dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCe) apontam que a doença atinge 15% dos brasileiros (cerca de 32 milhões de pessoas). O que para muitos "é só uma dorzinha de cabeça" pode ser sintoma de outra doenças, até mesmo de alta gravidade. Em entrevista à CBN Vitória, o neurologista Renan Domingues, doutor pela Universidade de São Paulo e pela Universidade do Alabama (EUA), destaca que a condição é negligenciada. Na última semana, em 19 de maio, foi lembrado o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. A data tem com o objetivo chamar a atenção da população a respeito das dores de cabeça. As cefaleias são dores que ocorrem em qualquer parte da cabeça, incluindo o couro cabeludo, parte superior do pescoço, face e o interior da cabeça. Acompanhe a entrevista!