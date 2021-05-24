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Atenção com a dor!

Só uma dorzinha de cabeça? Cefaleia pode ser sinal de doenças graves

Ouça detalhes nesta entrevista com o médico neurologista Renan Domingues

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 11:51

Publicado em 

24 mai 2021 às 11:51
Na foto homem leva mão a cabeça, em sinal de dor e incômodo
Homem com dor de cabeça Crédito: Pixabay
Dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCe) apontam que a doença atinge 15% dos brasileiros (cerca de 32 milhões de pessoas). O que para muitos "é só uma dorzinha de cabeça" pode ser sintoma de outra doenças, até mesmo de alta gravidade. Em entrevista à CBN Vitória, o neurologista Renan Domingues, doutor pela Universidade de São Paulo e pela Universidade do Alabama (EUA), destaca que a condição é negligenciada. Na última semana, em 19 de maio, foi lembrado o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. A data tem com o objetivo chamar a atenção da população a respeito das dores de cabeça. As cefaleias são dores que ocorrem em qualquer parte da cabeça, incluindo o couro cabeludo, parte superior do pescoço, face e o interior da cabeça. Acompanhe a entrevista!
"Não existe dor de cabeça normal. Em nenhuma situação recomendamos simplesmente tomar um analgésico por conta própria. Tem dor de cabeça? Procure um especialista para saber a causa e o tratamento. Não existe 'dorzinha' de cabeça porque, às vezes, começa na 'dorzinha' e no final é um tumor cerebral que já podia ter sido descoberto", explica. A covid-19 é uma dessas doenças que entre os sintomas está a cefaleia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renan Domingues - 24-05-21

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