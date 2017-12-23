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ENTREVISTA

Só 8% de pesquisados mantém alimentação saudável durante as ceias

A ceia de Natal e também a de Ano Novo tiram muitas pessoas da rotina alimentar, aponta associação

Publicado em 23 de Dezembro de 2017 às 13:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 dez 2017 às 13:30
A Associação Brasileiro de Nutrólogos (Abran) realizou uma pesquisa que aponta o perfil alimentar do brasileiro durante o período festivo de Natal e Ano Novo. Para tal, 400 pacientes foram entrevistados. As comidas típicas das ceias muitas vezes nos faz sair da rotina normal de alimentação do ano. O presidente da Abran, Durval Ribas Filho, atestou que apenas 8% das pessoas conseguem se manter regradas nas festividades. Outro dado importante é que o tempo dedicado a essas ocasiões pode passar das quatro horas. Mas o especialista destaca um ponto positivo: na hora da sobremesa, a maioria dos entrevistado alega ingerir os doces com alguma fruta - o que ameniza a absorção do açúcar. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Dr. Durval Ribas Filho - 16.57s - 21-12-17

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