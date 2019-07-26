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Smishing: delegado explica detalhes do golpe do SMS

Os criminosos usavam chipeiras - equipamentos que permitem que vários chips de celular enviem mensagens simultaneamente. Passando-se por um banco renomado, eles enviam o link de um site falso, fazendo com que a vítima digitasse dados e senhas

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 18:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 jul 2019 às 18:10
Nesta semana, pela primeira vez no estado, a Polícia Civil prendeu parte de uma quadrilha que aplica o golpe do smishing, também conhecido como golpe do SMS. Os criminosos usavam chipeiras - equipamentos que permitem que vários chips de celular enviem mensagens simultaneamente. Passando-se por um banco renomado, eles enviam o link de um site falso, fazendo com que a vítima digitasse dados e senhas. Depois, limpavam as contas bancários dos alvos. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, ao vivo, com o delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento Especializado em Investigações Criminais.
Para agir, os criminosos contavam com a coordenação de um hacker de Brasília, ainda não identificado, que era responsável por conseguir e enviar à dupla os números telefones das possíveis vítimas. Ele também é o dono do falso site bancário, tendo acesso a conta de quem caía no golpe. Com a senha e dados em mãos, ele podia limpar a conta da pessoa, fazendo saques e transferências. Depois, o haker fazia o pagamento dos criminosos responsáveis por disparar os SMS e e-mails.
Entrevista - Fabio Botacin - Romualdo Gianordoli - 26-07-19.mp3

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