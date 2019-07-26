Smishing: delegado explica detalhes do golpe do SMS

Nesta semana, pela primeira vez no estado, a Polícia Civil prendeu parte de uma quadrilha que aplica o golpe do smishing, também conhecido como golpe do SMS. Os criminosos usavam chipeiras - equipamentos que permitem que vários chips de celular enviem mensagens simultaneamente. Passando-se por um banco renomado, eles enviam o link de um site falso, fazendo com que a vítima digitasse dados e senhas. Depois, limpavam as contas bancários dos alvos. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, ao vivo, com o delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento Especializado em Investigações Criminais.