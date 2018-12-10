Smartphones para agilizar ocorrências para a Guarda Municipal

Nesta quinta-feira (13) a prefeitura de Vitória lançará o programa Guarda Online, com a entrega de 190 smartphones para os agentes da Guarda Municipal. Os aparelhos, que vêm com vários aplicativos utilizados no smartphone corporativo, terão acesso ao boletim de ocorrência, talonário eletrônico, botão de pânico, bike registrada e cerco inteligente, entre outros programas. Os smartphones são resistentes a água e impacto e serão distribuídos ao efetivo que estiver nas ruas, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota