Smartphone conectado à tornozeleira eletrônica vai alertar aproximação de agressor

Mulheres vítimas de violência poderão acompanhar localização de agressores no ES Crédito: Divulgação/Governo do ES

As mulheres capixabas vítimas de violência doméstica no Espírito Santo vão ganhar mais um aliado na proteção contra agressores. Mediante autorização da Justiça, elas receberão um smartphone que estará conectado à tornozeleira eletrônica utilizada pelo homem. Assim, sempre que ele se aproximar além do permitido, ambos serão avisados e, caso ele não se afaste, a polícia será acionada automaticamente. Em 2021 foram registrados 36 feminicídios, o pior número desde 2017. A solução vai funcionar como localizador do agressor. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, detalha o tema.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre Ramalho - 09-03-22

COMO VAI FUNCIONAR?

- Caso o agressor rompa o perímetro de segurança, os protocolos são acionados automaticamente. A tornozeleira eletrônica, primeiramente, emite alertas, informando que ele está ingressando em área proibida. Caso não haja recuo por parte do homem, o 190 é acionado pela sala de monitoramento. O telefone também emite alertas sonoros e mostra a localização do monitorado, permitindo que a vítima se abrigue em zona segura, até a chegada da Polícia Militar